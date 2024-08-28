Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, “Mars’ın yeryüzündeki temsilcisi” sıfatıyla “Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası” arasında yer aldı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Güney Kore'nin Busan kentinde 28 Nisan 2024 tarihinde toplanan 37'nci Dünya Jeoloji Kongresi'nde UNESCO'nun desteğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (IUGS) projesi kapsamında, iki yıldır devam eden bilimsel değerlendirmeler sonucunda, ikinci etap 'Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası' açıklandı.

Salda Gölü de 'Mars’ın yeryüzündeki temsilcisi' sıfatıyla bu miraslardan biri olarak seçildi. IUGS Başkanı Prof. John Luden, listeyi açıklamak için düzenlediği basın toplantısında, “Yerkürenin en önemli miraslarını biz tespit ediyoruz. Aynı zamanda korunmaları için taraf ülkelere çağrı yapıyoruz. Bunlar yok olduğunda asla yerine konulamaz ve yerkürenin jeolojik geçmişinden bir parça kaybolur” dedi.

“Millet Bahçesi” inşaatı başlatılmış, Salda’ya iş makineleri girmişti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2019’da gözde turizm merkezi Salda Gölü ve çevresine “Millet Bahçesi” yapılacağını duyurdu. Kurum, “Biz burayı Cumhurbaşkanlığımızın dün açıkladığı manifesto çerçevesinde çevreyi korumak adına, şehirlerimizi korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceğiz. Bu ilan çerçevesinde, bulunduğumuz yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda Salda Millet Bahçesi yapacağız. Bu da bir ilk olacak” dedi.

Kurum’un açıklamasının akabinde Mimarlar Odası Antalya Şubesi, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla dünyaca ünlü Salda Gölü’ne yapılması planlanan “Millet Bahçesi” projesinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, “Türkiye’nin Maldivler”i olarak anılan Salda Gölü’ne “Millet Bahçesi” yapılmasıyla günübirlik ziyaretteki kirliliğin önlenebileceğini savunurken, 29 Temmuz 2019’da Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada şunlara dikkat çekildi:

“Salda Gölü ve çevresinde sulak alan, dere, kumul, ibreli orman, ağaçlık, dağ bozkırı, kayalık, tarım gibi habitatlar mevcuttur. Alan içerisinde yapılacak yapılar ve aşırı kullanım yükü, günümüzde mevcut kullanımlardan ve uygulamalardan yola çıkarsak, iyi niyetle de olsa ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik plan ve ihale sonucu yapılacak aydınlatma, yol, otopark gibi altyapı tesisleri binlerce yıl içerisinde doğal olarak oluşmuş Salda Gölü ekosisteminin bozulmasına, çevre kirliliğine neden olacak.”

2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı Salda Gölü’nde “Millet Bahçesi” inşaatının başlatılması kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

Gölün kıyısında 300 bin metrekarelik alanda beyaz kumlar iş makineleriyle taşınmaya başlandı.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, o günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kamyonlarla, iş makinalarıyla girdiğiniz o beyaz kumlar, tarihi 3.7 milyar yıl öncesine dayanan, canlı organizmalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Saray’ın ‘Millet Bahçesi’ emrini yerine getirmek için cinayet işliyor” dedi.