Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil dereye uçtu. Kazada araçta sıkışan iki kişi, Can-Kur ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza Anı ve Kurtarma Operasyonu

Edinilen bilgilere göre, kaza Tavşantepe Mahallesi Badem Kuyu Sokak'ta akşam saatlerinde gerçekleşti. Mehmet D. yönetimindeki 38 TH 896 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tabak Deresi'ne düştü. Olayın ardından Can-Kur, polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

Kazanın ardından, sürücü Mehmet D. ve yolcu konumundaki Baran C., Can-Kur ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden başarılı bir şekilde çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.