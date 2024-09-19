Aydın'ın Efeler ilçesinde, trenin çarptığı 70 yaşındaki Pakize Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Kardeşköy Mahallesi kavşağı yakınlarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Evinin yakınlarındaki tren yolunu geçmek isteyen Aydın, panik anında ayağını taşa takarak rayların üzerine düştü. Denizli-İzmir seferini yapan trenin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadına, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen Pakize Aydın hayatını kaybetti.

Acı haberi alan yakınları derin bir üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.