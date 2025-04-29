Adana’da yaşanan dolandırıcılık olayında, Suriyeli 6 kişi “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı” vaadiyle toplam 14 milyon 106 bin TL dolandırıldı. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamu görevlisi kılığında dolandırıcılık

Adana’da yaşları 35 ile 47 arasında değişen 6 Suriyeli, dolandırıcıların hedefi oldu. Şüpheliler, kendilerini polis, savcı, MİT mensubu ve Göç İdaresi personeli gibi tanıtarak, “vatandaşlık işlemleri için mal varlıklarının kayda geçirilmesi gerektiği” yalanını ileri sürdü. Bu yöntemle toplamda 14 milyon 106 bin TL değerinde para alındı.

Kamera kayıtları kimliklerini ortaya çıkardı

Mağdurların polise başvurmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtları detaylı şekilde incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu; Mahmut O. (28) ve Mustafa K. (30) bir otel odasında, Muhammet Ö. (33) otogarda, Mahmut T. (19) ise benzer bir olay sırasında para teslim alırken suçüstü yakalandı.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları reddeden şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.