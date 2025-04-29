Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki bugün İzmir'de benzin, motorin ve otogaz (LPG) ne kadar? İşte İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

İzmir 29 Nisan 2025 Salı Güncel Akaryakıt Fiyatları

İzmir genelinde faaliyet gösteren istasyonların ortalama satış fiyatlarına göre belirlenmiştir.

Ürün Litre Fiyatı (TL) Benzin (95 Oktan) 46,11 TL Motorin (Dizel) 46,51 TL LPG (Otogaz) 27,24 TL

Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru, uluslararası ürün fiyatları ve vergisel düzenlemelere bağlı olarak günlük bazda güncelleniyor. Türkiye'de serbest piyasa koşulları çerçevesinde dağıtım şirketleri tarafından belirlenen bu fiyatlar, şehirler arasında küçük farklar gösterebiliyor.

Son günlerde uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının sınırlı da olsa geri çekilmesi, motorin ve benzin fiyatlarında yatay bir seyir oluşturdu. Döviz kurundaki dalgalanmalar ise fiyatların üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

📌 Not: Yukarıda yer alan fiyatlar İzmir genelindeki ortalama satış fiyatlarıdır. Fiyatlar ilçelere, markalara ve istasyonlara göre farklılık gösterebilir.