Adana’nın Yüreğir ilçesinde, 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayında, evinde uyuyan İbrahim B. kurşun yağmuruna tutuldu. Kimliği belirlenemeyen kasklı motosikletli şüpheliler saldırının ardından izlerini kaybettirdi.

Olayın detayları

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşanan olayda, gece saatlerinde kasklı motosikletli kişiler tarafından evine düzenlenen silahlı saldırı sonucunda İbrahim B. yaralandı. İddialara göre, İbrahim B., evinde yatak odasında uyuduğu sırada içeri giren şüpheliler tarafından hedef alındı. Şüpheliler, yatak odasına girip İbrahim B.'ye kurşun yağdırarak olay yerinden hızla kaçtı.

Polis ve sağlık ekipleri olay yerindeydi

Saldırının hemen ardından mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim B.’nin ayağında üç adet kurşun yarası tespit etti ve yaralıyı hastaneye kaldırdı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şüphelilerin kaçışı ve soruşturma süreci

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırının detaylarını belirlemeye çalıştı ve delil toplama çalışmalarına başladı. Şüphelilerin kaçış yönü ve kimliklerinin tespit edilmesi için başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Polis, şüphelilerin yakalanması için çeşitli yöntemler üzerinde çalışıyor.

Güvenlik kameraları ve tanıklar üzerinden araştırma

Polis, olayın gerçekleştiği bölgede bulunan güvenlik kameralarını ve tanık ifadelerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve kaçış güzergahlarını belirlemeye çalışıyor. Mahalle sakinlerinden de olaya dair bilgiler toplanarak soruşturmanın derinleştirilmesi hedefleniyor.

Adana’da meydana gelen bu olay, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı ve yetkililer, benzer olayların önlenmesi için bölgedeki güvenlik önlemlerini artırma sözü verdi. Gelişmeler oldukça, soruşturmanın detayları ve şüphelilerin yakalanma süreci hakkında daha fazla bilgi sağlanması bekleniyor.