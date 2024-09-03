İstanbul Ataşehir'de gece saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında, kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu MOBESE direğine çarpması büyük bir şansa yol açtı. Kazada ölen ya da yaralanan kimse olmazken, direğin eğilmesi sonucu çevreye herhangi bir zarar gelmedi.

Kaza yeri ve zamanı

Kaza, İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. E.K. adlı sürücünün kontrolündeki kapalı kasa kamyonet, yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

MOBESE direğine çarpma

Kamyonetin direksiyon hakimiyetinin kaybolmasının ardından, araç yolun ortasında bulunan MOBESE direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk eğildi, ancak büyük bir şansa cadde üzerindeki diğer araçların üzerine düşmedi.

Kaza sonrası müdahale

Olayın ardından, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, trafiği kontrollü şekilde yönlendirirken, kazanın nedenleri hakkında detaylı bir inceleme başlattı. Sağlık ekipleri kazanın etkileri hakkında herhangi bir yaralanma olup olmadığını kontrol etti ve şans eseri hiç kimseye zarar gelmediği tespit edildi.