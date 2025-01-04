Adana'nın Seyhan ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan korkunç trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin park halindeki 5 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil sürücüsünün kontrolü kayboldu: 5 araca çarpıp durabildi

Edinilen bilgilere göre kaza, Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 33 ACF 977 plakalı Volkswagen marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 4 araca çarptı. Ardından, yol kenarında bekleyen 01 BRT 34 plakalı Opel marka araca da arkadan çarptı.

Yaralılar hızla hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından çevredekiler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsü ve yol kenarında bekleyen araçta bulunan anne ile kızını hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.