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Adreslerde 560 gram sentetik uyuşturucu, 20 kök Hint keneviri, 48 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'de Türk gazetecilerle bir araya geldi:

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'de Türk gazetecilerle bir araya geldi:

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