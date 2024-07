Amatör spor temsilcilerini misafir eden Başkan Büyükkılıç, “Değerlerine, bayrağına, vatanına, milletine bağlı, bizim yüz akımız olan bir camiadır” derken, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Başkanı Mutlu Önal ise “Başkanımız amatör camianın başkanı değil her zaman ağabeyi olmuştur” dedi. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, yönetim kurulu üyeleri ve amatör kulüp başkanlarını ağırladı. 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de sporun ve sporcunun dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, amatör sporun her zaman yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Başkanı Mutlu Önal ve amatör kulüp başkanları, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tek tek misafirleri ile tokalaşarak, sohbet etti. “Bayrağına, Vatanına, Milletine Bağlı, Bizim Yüz Akımız Olan Bir Camiadır” Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Değerli başkanımıza, yönetimimize ‘hoş geldiniz’ diyorum. Her zamanki sağduyu ile şehrine sahip çıkan, gençlerin arzu edilmeyen alışkanlıklara bulaşmaması için her türlü fedakârlığı yapan, değerlerine, bayrağına, vatanına, milletine bağlı, bizim yüz akımız olan bir camiadır. Allah sayınızı artırsın, inşallah yaptığınız güzel çalışmalara daha fazlasını da beklediğimizi arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Amatör Camianın Başkanı Değil Her Zaman Ağabeyi Olmuştur” Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Başkanı Mutlu Önal ise Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri için bir şans olduğunu vurgulayarak, “Kayseri’mizde bir şans, başkanımızın devam etmesi bizi aşırı derece mutlu etti. Başkanımız amatör camianın başkanı değil her zaman ağabeyi olmuştur” dedi. Büyükkılıç’ın her zaman yanında yer aldıklarını belirten Önal, “Her zaman başkanımızın, valimizin yanındayız. Sizlerin olduğu her platformda oluruz, biz vatanımızı, memleketimizi seviyoruz. Biz bir aileyiz, bu aile de sizin her zaman yanınızdadır” ifadelerini kullandı.