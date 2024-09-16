Uyuşturucu operasyonunda 89 gram uyuşturucu ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde Mahsun B. isimli şahsın uyuşturucu sattığını tespit etti. Evinin aranması sırasında 89,74 gram uyuşturucu, 49 gram uyuşturucu ham maddesi ve ruhsatsız bir tabanca bulundu.

Savunması: Satıcı değil, içiciyim

Yakalanan Mahsun B., emniyetteki sorgusunda uyuşturucu satmadığını, yalnızca kullanıcısı olduğunu öne sürdü. Ancak delillerin toplanması sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Adana’da yapılan bu operasyon, güvenlik güçlerinin kararlı çalışmalarını gözler önüne serdi. Toplumun huzurunu bozan suçlarla mücadele devam ediyor.