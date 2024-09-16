Bornova Belediyesi, geçtiğimiz ay meydana gelen büyük orman yangınlarının etkilerini azaltmak ve bölgedeki yeşil alanları yeniden kazandırmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan tohum topları, Şirinler Dünyası Anaokulu öğrencileri tarafından doğayla buluşturuldu. Bu etkinlik, çocukların doğa bilincini artırırken, yanan alanların yeniden yeşermesi için umut vaat ediyor.

Tohum toplarıyla yeniden yeşil alanlar

Bornova Belediyesi, yanan ormanlık alanların yeniden yeşermesi için kapsamlı bir tohum topu çalışması başlattı. İçlerinde badem ve yabani erik tohumları bulunan tohum topları, üzeri kil ve torfla kaplanmış binlerce birim halinde hazırlandı. Bu tohum topları, doğanın yeniden canlanması amacıyla, özellikle orman yangınlarından etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere üretildi.

Anaokulu öğrencileri doğaya katkı sağladı

Şirinler Dünyası Anaokulu öğrencileri, Bornova’nın Sarnıç Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, tohum toplarını yanan alanların yakınlarına fırlattı. Etkinlik, çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu. Öğrenciler, gelecekte yeşil alanların artmasına katkıda bulunma fırsatı bulurken, öğretmenleri ve Bornova Belediyesi’nin uzman personeli de etkinlikte onlara rehberlik etti.

Başkan Eşki’den anlamlı mesaj

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, orman yangınlarının tüm Türkiye’yi üzdüğünü belirtti. Eşki, “Orman yangınlarının önlenmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Ancak yeni ormanlar yaratmanın, bu mücadeledeki en önemli görev olduğunu düşünüyorum. Bu etkinlik, çocuklarımızla birlikte doğaya katkıda bulunmanın ve yeşil bir gelecek için umut yaratmanın güzel bir örneğidir. Umarım bu tohumlar yeşerir ve ormanlara dönüşür, çocuklarımız aydınlık bir gelecekte yeşil bir doğada yaşarlar” ifade etti.