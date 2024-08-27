Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Mobilyacılar Sitesi'nde çıkan büyük yangında 6 iş yeri tamamen küle döndü. Yangının ardından meydana gelen tahribat havadan görüntülendi.

Yangının ayrıntıları

Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde ilk olarak bir iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı. Olayın ihbar edilmesiyle birlikte, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının yayılmasını önlemek için bölgeye ek itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) gönderildi.

2 itfaiye eri tedavi altına alındı

Yangın süresince dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 saat süren yoğun müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, olay yeri inceleme polisleri bölgede delil çalışması yaptı.

Havadan görüntülendi

Yangının etkilediği iş yerlerindeki tahribat, havadan çekilen görüntülerle kayıt altına alındı. Görüntüler, yangının ne denli büyük bir zarar verdiğini ve bölgedeki geniş çaplı tahribatı gözler önüne serdi.

Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı.