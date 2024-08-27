Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri, Büyük Taarruz’un 102’nci yılında Afyon’un Şuhut ilçesinden Kocatepe’ye uzanan "Zafer Yürüyüşü"ne katılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının izinden yürüdüler. Etkinlik kapsamında İzmir’den yola çıkan öğrenciler, tarihi yürüyüşte milli mücadelenin ruhunu yeniden yaşattılar. Dönüşlerinde ise öğrencileri, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz İzmir’de karşılayarak haklı gururlarını paylaştı.

DEÜ öğrencilerinden gurur tablosu

DEÜ öğrencileri, Afyon Valiliği tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden yoğun katılımın olduğu Zafer Yürüyüşü’ne katıldı. Büyük Taarruz’un başladığı yer olan Şuhut Çakırözü Köyü’nden Kocatepe’ye kadar süren 15 kilometrelik yürüyüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve komutanlarının tarihi rotasını canlandırdı. Gece boyunca süren bu anlamlı yürüyüşe, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özlem Çakır da öğrencilerle birlikte katıldı. Prof. Dr. Çakır, “Öğrencilerimiz, Zafer Yürüyüşü’nde büyük bir coşku ve gururla üniversitemizi temsil ettiler” dedi.

İzmir’de coşkulu karşılama

Zafer Yürüyüşü’nden dönen DEÜ öğrencilerini, İzmir’de Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz karşıladı. Rektör Yılmaz, “Büyük Zafer’in coşkusunu bir kez daha birlikte yaşamanın gururunu taşıyoruz. Öğrencilerimiz, Atatürk’ün izinde Kocatepe’ye aynı ruhla yürüdü. Onları tebrik ediyor ve başarılarını paylaşıyorum” diye konuştu.

Bayrak teslim töreni

Öğrenciler, Zafer Yürüyüşü sırasında Şuhut’taki Atatürk Evi’nden kendilerine emanet edilen Türk bayrağını, DEÜ Rektörü Yılmaz’a teslim ettiler. Yılmaz, “Bayrağımızı, Türkiye’nin ilk bayrak müzesi olan DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’nde muhafaza edeceğiz. Zaferin ışığı, öğrencilerimizin azmiyle daha da parlayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.