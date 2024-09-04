Çukurova ilçesinde, oto tamircisi Ramazan Karabulut ile yasak aşk yaşayan Selcan Ç., aralarındaki tartışma sonucunda Karabulut'u arkadaşlarına dövdürmeye karar verdi. Karabulut'u “gel konuşalım” bahanesiyle çağıran Selcan Ç., sevgilisini 4 kişiyle birlikte darp etti.

Şiddet ve bıçaklı saldırı

Karabulut, çağrıldığı yerde Selcan Ç. ve 4 arkadaşının saldırısına uğradı. Şiddetli dövme sonrası, Uğurcan Sergen Dokumacı tarafından bacağından bıçaklanan Karabulut, ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar, olay yerinden kaçtı.

Cesedi çoban tarafından bulundu

Rüzgarlı Tepe mevkiinde hayvan otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan Karabulut'u fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheliler yakalandı ve itiraf etti

Güvenlik kameraları ve PTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 6 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, Karabulut'u dövdüklerini ve bıçaklı saldırıyı Uğurcan Sergen Dokumacı'nın gerçekleştirdiğini itiraf etti. Dokumacı suçlamaları reddetti.

Tutuklamalar ve serbest bırakılan şüpheli

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selcan Ç. ve 4 kişi tutuklanırken, 15 yaşındaki H.Y. serbest bırakıldı.