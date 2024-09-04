TFF 3.Lig 2. Grup'ta bu yıl mücadele eden Amasyaspor, ünlü söz yazarı ve besteci Kıvılcım Kalay'ı yönetim kuruluna dahil etti. Kalay, yazdığı kitaplar ve çok yönlü yetenekleriyle tanınırken, şimdi de Amasyaspor tribünlerinin sevgilisi haline geldi. Seyfettin Öztürk başkanlığında, Zafer Uysal'ın teknik direktörlüğünde bir üst lige çıkmayı hedefleyen Amasyaspor, Kalay'ın katılımıyla yeni bir motivasyon kazandı.

Kıvılcım Kalay, yönetim kuruluna katılır katılmaz Amasyaspor için bir marş yazdı ve bu marşın Süper Lig takımlarında bile olmadığını iddia etti. Kalay, "Amasya'da doğup büyüdüm, dağını, taşını, tarihini yaşadım, bu yüzden marşı coşku ve heyecanla yazabildim. Şarkı sözü yazmak daha zor, çünkü acıyı biriktirip yazıyorsun. Marş ise coşkuyla dolu, dizeler hızla akıverdi" dedi. Amasyaspor, yeni yönetimi ve Kalay'ın katkılarıyla büyük hedeflere koşmaya hazırlanıyor.