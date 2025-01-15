Olay, 29 Mayıs 2024'te Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Tır şoförü Murat Kebude, boşandığı eşinden olan çocuklarını almak için yola çıktı. Ancak, baldızı Deniz Tuncel ile karşılaştığında, çocuklarını onunla görüşmeye izin vermedi. Tuncel’in durumu arkadaşı Şahan Uğurlu’ya anlatması sonucu, Uğurlu, Kebude’nin evine giderek onu uyarmak istedi. Çıkan tartışma sonucunda Murat Kebude, pompalı tüfekle Uğurlu'yu öldürdü ve ardından baldızı Deniz Tuncel’i de yaraladı. Olayın şok edici tanığı ise Kebude’nin 12 yaşındaki kızı E.D.K. oldu.

Kızının anlatımı şok etti

Duruşmada, E.D.K. korkunç olayları anlatırken, babasının teyzesi ile yaşadığı tartışmayı ve sonrasındaki cinayeti detaylı şekilde anlattı. "Babam bize ‘Böyle giyinmeyin’ dedi. Sonra silah sesi duyduk. Teyzemle karşılaştık, babam ona ateş etti" dedi. Olayın ardından, E.D.K. babasından korkarak "Baba yapma" diyerek onu durdurmaya çalıştı.

Deniz Tuncel'in ifadesi

Deniz Tuncel ise olay öncesi yaşananları anlatarak, Şahan Uğurlu'nun babasıyla konuşmaya gitmesini istemediğini ancak ikisinin de durumun vahametini fark ettiklerini söyledi. Tuncel, yıllarca tehditler ve tacize maruz kaldığını ve Kebude’nin en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

Mahkemede şüpheli tavırlar sergiledi

Mahkemede, sanık Murat Kebude, hiçbir cinayet işlemediğini iddia ederek tahliyesini talep etti. Fakat tanıkların ifadeleri ve cinayetle ilgili kanıtlar, şüpheyi daha da arttırdı. Savcı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Sonraki duruşmada yeni tanıklar dinlenecek

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek olay yerinde yeniden keşif yapılmasına ve ek tanıkların dinlenmesine karar verdi. Ayrıca, Deniz Tuncel hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.