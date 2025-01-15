Yükseköğretim Kurulu tarafından 10 Kasım 2024'te gerçekleştirilen merkezi yazılı sınavın ardından üniversitelerde yapılan sözlü sınavlarda sıralamalar sabit kaldı. 15 farklı devlet üniversitesinde gerçekleştirilen sözlü sınavlar, yazılı sınav sıralamalarını etkilemedi, böylece adaylar mülakatta haksızlığa uğrayacakları endişesini geride bırakmış oldu.

Adaletli mülakat süreci takdirle karşılandı

Sözlü sınavlarda adaylara 100 tam puan verilmesi ve yazılı sonuçlarla tam uyumlu bir değerlendirme yapılması, üniversite yönetimlerinin adalet duygusunu ön planda tutmalarına örnek teşkil etti. Bu yaklaşım, kamu kurumları için de örnek bir model olarak gösteriliyor. Üniversiteler, sınavın her aşamasında adaleti sağlayarak, şeffaf bir mülakat süreci işlettiklerini ortaya koydular.