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Gülay Şahbaz'a çarpan aracın sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Batman'da havai fişek atarak yangına neden olan 3 kişi yakalandı

Batman'da havai fişek atarak yangına neden olan 3 kişi yakalandı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki 3 kişi, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpmanın ardından takla atan otomobilden yola savrulan Gülay Şahbaz hayatını kaybetti. Şahbaz'a yoldan geçen başka bir aracın da çarptığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Sinan Şahbaz yönetimindeki 33 AUC 712 plakalı otomobil , Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Ceyhan ilçesi yakınında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

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