Adanaspor, transfer sezonunda önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Trendyol 1. Lig temsilcisi, geçtiğimiz gün 4 futbolcu ile anlaşma sağladıktan sonra, bu kez 3 futbolcuya daha imza attı. Adanaspor Kulübü, Orkan Çınar, Hasan Hatipoğlu ve Yusuf Can Esendemir ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Yeni imzalarla güçlü bir kadro hedefleniyor

İmza törenine katılan Adanaspor Kulübü İkinci Başkanı Levent Pütün, futbolculara başarılar dileyerek, “Hayırlı olsun” şeklinde açıklamalarda bulundu. Yeni transferlerin, takıma önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Adanaspor Kulübü İkinci Başkanı Levent Pütün, bir iş merkezinde düzenlenen törende, "3 yeni arkadaşımız inşallah Adanaspor'a katkı sağlayıp, takımın istenilen yere gelmesi için çaba gösterecek. Hepsine hayırlı olsun. Adanaspor ve Adana halkı için başarılar diliyorum kendilerine" diye konuştu.

Konuşmaların ardından oyuncularla sözleşme imzalandı. Adanaspor, bu sezon hedeflerine ulaşmak için transfer hamlelerine devam edeceğini duyurdu.