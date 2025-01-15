İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan ve Bulgaristan’ın içişleri bakanlarıyla birlikte, göç ve sınır güvenliği konularını ele almak için İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Bakanlar, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı daha güçlü bir işbirliği için görüşmelerde bulundu.

Güçlü işbirliği mesajı verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göçü insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun şekilde yönetmeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin göç rotasından çıkmayı başardığını ve komşularıyla işbirliğini güçlendirmek adına atılan adımların önemini vurguladı.

Göçmen kaçakçılığına karşı kararlılık sürecek

Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede kararlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti. Bakan, ülkeler arası işbirliğinin bu mücadelede büyük bir rol oynayacağını dile getirerek, toplantıya katılan Yunanistan ve Bulgaristanlı bakanlara teşekkür etti.