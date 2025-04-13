Adanaspor ile Erzurumspor, Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de karşılaşacak. Mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.
Trendyol 1. Lig’de 34. hafta heyecanı başlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Adana ekibi, sahasında orta sıralarda yer alan Erzurumspor’u konuk edecek. Ligde son haftalarda kötü sonuçlar alan Adanaspor için bu karşılaşma büyük önem taşıyor.
Maç programı
- Tarih: 14 Nisan 2025 Pazartesi
- Saat: 20.00
- Stad: 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu (Adana)
- Yayın Kanalı: beIN Sports Max 1 (şifreli)
Yayın bilgileri
beIN Sports Max 1 frekans ve platform bilgileri (Şifreli yayın)
- Digiturk: 81
- Kablo TV: Yayıncıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir
- Uydu ve Dijital Platformlar: Şifreli yayın
- İnternet: beIN Connect üzerinden canlı takip edilebilir
Maç öncesi öne çıkan notlar
- Adanaspor, geçtiğimiz hafta Kocaelispor karşısında aldığı 4-1’lik mağlubiyet sonrası düşme hattına yaklaştı.
- Erzurumspor, ligin orta sıralarında yer alıyor ve sezonu üst sıralarda bitirmek istiyor.
- İki takım arasında sezonun ilk yarısında Erzurum’da oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.