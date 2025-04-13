Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Trendyol 1. Lig’de 34. hafta karşılaşmalarında heyecan sürüyor. Play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor , ligde kalma savaşı veren İstanbul ekibi ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Maçın yayın bilgileri, saati ve yayıncı kanallar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Ümraniyespor ile Esenler Erokspor, 14 Nisan Pazartesi günü saat 17.00’de karşılaşacak. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2’den canlı yayınlanacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.