Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Ümraniyespor ile Esenler Erokspor, 14 Nisan Pazartesi günü saat 17.00’de karşılaşacak. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2’den canlı yayınlanacak.

Ümraniyespor - Esenler Erokspor maçı canlı yayın bilgileri

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Trendyol 1. Lig’de 34. hafta karşılaşmalarında heyecan sürüyor. Play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor, ligde kalma savaşı veren İstanbul ekibi ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Maçın yayın bilgileri, saati ve yayıncı kanallar futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Maç programı

  • Tarih: 14 Nisan 2025 Pazartesi
  • Saat: 17.00
  • Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu
  • Yayın Kanalı: TRT Spor (şifresiz) & beIN Sports 2 (şifreli)

Yayın bilgileri

TRT Spor frekans ve platform bilgileri (Şifresiz)

  • Digiturk: 86
  • D-Smart: 86
  • Kablo TV: 133
  • Tivibu: 85
  • Turkcell TV+: 70
  • Uydu: Türksat (şifresiz)
  • İnternet Yayını: trtspor.com.tr

beIN Sports 2 frekans ve platform bilgileri (Şifreli)

  • Digiturk: 78
  • Kablo TV: 233
  • Uydu ve Dijital Platformlar: Şifreli yayın

Karşılaşma öncesi öne çıkanlar

  • Ümraniyespor, ligde alt sıralardan kurtulma hedefiyle sahaya çıkacak.
  • Esenler Erokspor, play-off hattında kalmak adına deplasmandan 3 puan hedefliyor.
  • İki ekip sezonun ilk yarısında oynanan maçta 1-1 berabere kalmıştı.

Kaynak: HABER MERKEZİ