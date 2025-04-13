Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Ümraniyespor ile Esenler Erokspor, 14 Nisan Pazartesi günü saat 17.00’de karşılaşacak. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2’den canlı yayınlanacak.
Ümraniyespor - Esenler Erokspor maçı canlı yayın bilgileri
Trendyol 1. Lig’de 34. hafta karşılaşmalarında heyecan sürüyor. Play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor, ligde kalma savaşı veren İstanbul ekibi ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Maçın yayın bilgileri, saati ve yayıncı kanallar futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Maç programı
- Tarih: 14 Nisan 2025 Pazartesi
- Saat: 17.00
- Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu
- Yayın Kanalı: TRT Spor (şifresiz) & beIN Sports 2 (şifreli)
Yayın bilgileri
TRT Spor frekans ve platform bilgileri (Şifresiz)
- Digiturk: 86
- D-Smart: 86
- Kablo TV: 133
- Tivibu: 85
- Turkcell TV+: 70
- Uydu: Türksat (şifresiz)
- İnternet Yayını: trtspor.com.tr
beIN Sports 2 frekans ve platform bilgileri (Şifreli)
- Digiturk: 78
- Kablo TV: 233
- Uydu ve Dijital Platformlar: Şifreli yayın
Karşılaşma öncesi öne çıkanlar
- Ümraniyespor, ligde alt sıralardan kurtulma hedefiyle sahaya çıkacak.
- Esenler Erokspor, play-off hattında kalmak adına deplasmandan 3 puan hedefliyor.
- İki ekip sezonun ilk yarısında oynanan maçta 1-1 berabere kalmıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ