Adanaspor ile Gençlerbirliği 27 Nisan’da Trendyol 1. Lig maçında karşılaşıyor. Yayın saati ve kanalı belli oldu. İşte detaylar…

Adanaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Adanaspor ile Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig Konferans Yayın karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak mücadele, Bein Sports beIN Connect ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Müsabakanın başlama saati 16:00 olarak açıklandı.

Adanaspor-Gençlerbirliği maçını Bein Sports beIN Connect platformundan izlemek isteyenler için yayın şifreli olacak. Bein Sports beIN Connect, Türksat uydusu ve internet üzerinden erişilebilen numaralı kanallar aracılığıyla yayın yapmaktadır.

TRT Spor, Adanaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasını şifresiz olarak yayınlayacak. TRT Spor frekans bilgileri şu şekildedir:

Digiturk: 86. kanal

D-Smart: 86. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu ve internet üzerinden de ücretsiz izlenebilmektedir.

Adanaspor-Gençlerbirliği maçı nerede ve ne zaman?

Adanaspor ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma Adana’da bulunan Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.