Yeni Malatyaspor ile Iğdırspor, 27 Nisan 2025 Pazar günü karşılaşıyor. Maç TRT Spor ve beIN Connect üzerinden canlı yayınlanacak.

Yeni Malatyaspor Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatyaspor ile Iğdırspor, Trendyol 1. Lig Konferans Yayın kapsamında karşı karşıya geliyor. 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak müsabaka, TRT Spor ve beIN Connect kanallarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati 16:00 olarak açıklandı.

Yeni Malatyaspor-Iğdırspor Maçı Yayın Bilgileri

Yeni Malatyaspor-Iğdırspor maçı, beIN Connect platformu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. beIN Connect, internet üzerinden abonelik ile erişim sağlanan bir yayın platformudur.

TRT Spor kanalı, maçı şifresiz olarak yayınlayacak. TRT Spor’a Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden erişim sağlanabiliyor. Ayrıca Türksat uydusu üzerinden de izlenebilir.

Yeni Malatyaspor-Iğdırspor maçı ne zaman?

Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar

Saat: 16:00

Yeni Malatyaspor-Iğdırspor maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Malatya'da bulunan Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

Kanal Platformlar Yayın Türü TRT Spor Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Türksat Şifresiz beIN Connect İnternet üzerinden erişim (abonelik gerekli) Şifreli