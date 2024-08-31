Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ocak 2021'de Non-Hodgkin Lenfoması teşhisi konulan Bamba'nın hastalığı tekrar nüksetti ve durumu ağırlaşarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, 39 yaşındaki Bamba hayatını kaybetti.

Futbolculuk kariyeri

Sol Bamba, futbolculuk kariyerinde stoper pozisyonunda görev aldı. 2012-2014 yılları arasında Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da forma giyen Bamba, Bordo-Mavili formayla 35 maça çıktı ancak gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Teknik direktörlük kariyeri

Temmuz ayında Adanaspor ile teknik direktörlük kariyerine adım atan Bamba, takımıyla 4 maça çıktı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan teknik adam, 1 puan ortalaması yakaladı.

Bamba'nın son açıklamaları

Hayatını kaybetmeden birkaç gün önce son röportajını veren Sol Bamba, Adanaspor’da uygulamak istediği sistem hakkında konuşmuştu. "Kulübe gelmeden önce oynamak istediğim sistemin 3-4-3 ve 3-5-2 olduğunu söylemiştim. Türkiye'de bu taktiğe çok alışık değiliz. Son maçta gerçekten iyi mücadele ettik. Oyuncularım gelip bu taktikten memnun olduklarını ifade etti. Bundan dolayı Adanaspor 3-4-3 şeklinde devam edecek," demişti. Ayrıca takıma katkı sağlayabilecek oyuncuları bulup getirmek istediğini belirtmişti.