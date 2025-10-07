Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-ALES/3 sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. Adaylar, başvurularını 7-14 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

ALES/3 başvuruları başladı

ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nin 2025 yılı üçüncü oturumu 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvurular ise 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru nasıl yapılacak?

Adaylar, sınav başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de tamamlayabilecek. Başvurular, 7 Ekim saat 10.00 itibarıyla başladı.

Sınav kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, 2025-ALES/3 Başvuru Kılavuzu’nun erişime açıldığını da duyurdu. Kılavuzda sınav ücreti, oturum detayları, sınav merkezleri ve geç başvuru tarihi gibi bilgiler yer alıyor. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemesi gerektiği vurgulandı.

ALES neden önemli?

ALES, Türkiye’de yüksek lisans, doktora ve akademik kadrolara başvuruda bulunan adaylar için temel değerlendirme sınavı olma özelliğini taşıyor. Sınavda elde edilen puanlar, üniversitelerin lisansüstü programlarına girişte ve öğretim görevlisi alımlarında belirleyici rol oynuyor.