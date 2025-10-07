İzmir’in Beydağ ilçesinde tavuklarını telef ettiğini düşündüğü köpeğe tüfekle ateş eden 71 yaşındaki bir kişi, yanlışlıkla yoldan geçen yaşlı çifti vurdu. Olayda 69 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

Olay Beydağ’ın Erik Mahallesi’nde meydana geldi

Beydağ’a bağlı Erik Mahallesi’nde yaşayan M.Ö. (71), kümesteki tavuklarını yediğini düşündüğü sahipsiz köpeğe evinde bulunan tüfekle ateş etti. Ancak tüfekten çıkan saçmalar, o sırada yoldan geçen Adem I. (74) ve eşi Şenay I. (69)’ya isabet etti.

Kadın kurtarılamadı, eşi ağır yaralı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift, ambulansla Beydağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şenay I., sevk edildiği Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tüfekle ateş eden kişi gözaltında

Olayın ardından M.Ö., suç aleti tüfekle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla olay yerinde inceleme yapılırken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.