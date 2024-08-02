Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süresinin uzatıldığını duyurdu. Adaylar, tercih işlemlerini 4 Ağustos 2024 saat 23.59'a kadar yapabilecek.

ÖSYM'nin açıklaması ve detaylar

ÖSYM'den yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı karara göre, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen iller dışında olmasına rağmen bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilecekleri belirtildi. Bu karar doğrultusunda, ilgili adayların depremzede kontenjanından faydalanma durumları güncellendi ve tercih işlemleri için ek süre tanındı.

Tercih işlemleri 4 Ağustos'a kadar devam edecek

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2024-YKS tercih işlemleri, ilgili güncellemeler nedeniyle 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Adaylar, tercihlerini belirtilen süre içinde tamamlayabilirler."