36 yaşındaki sanatçı, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını açıkladı ve parmağındaki pırlanta yüzüğü gösterdi.

Seyircisinden teklif

2021 yılından beri beraber olan çift, geçtiğimiz ay gizlice nişanlandı. Adele, sahnede "Ben zaten evleniyorum!" diyerek hayranlarının büyük ilgisini çekti. Bu açıklamayı, seyirciler arasından gelen ve üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazılı bir pankarta yanıt olarak yaptı.

80 bin kişiyi coşturdu

Adele’in bu açıklaması, Münih’teki 80.000 kişilik arenayı coşturdu. Ayrıca konser sırasında Adele, hayranlarına bir başka sürpriz yaparak yedi yıl aradan sonra "Chasing Pavements" şarkısını seslendirdi. Bu nadir performans, hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Adele, yoğun yağmur altında gerçekleştirdiği konser sırasında elbisesinin kuyruğunu çıkarmak zorunda kaldı. Bu durumu esprili bir şekilde karşılayan sanatçı, sahnedeki enerjisini hiç kaybetmeden gösterisine devam etti.

Adele, daha önce Simon Konecki ile 2018-2021 yılları arasında evliydi ve bu evlilikten 11 yaşında bir oğlu bulunuyor.