Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınırdan içi çöp dolu 240 balonu daha gönderdiğini duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin son haftalarda yeniden başlattığı çöp balonu saldırılarının hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Gönderilen balonların bir kısmının, başkent Seul çevresindeki Gyeonggi bölgesine düştüğü ifade edildi.

Çöp balonu gerilimi yeniden alevleniyor

Güney Kore kaynaklarına göre, Kuzey Kore, 28 Mayıs'tan bu yana toplamda 3 bin 600'den fazla çöp balonu Güney Kore'ye gönderdi. Balonların içinde kağıt, plastik şişe ve çeşitli çöpler bulunuyor. Bu eylem, iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor.

Balonlar, Güney Kore'deki Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler tarafından Pyongyang rejimini eleştiren broşürlerle dolu büyük balonların Kuzey'e gönderilmesine misilleme olarak değerlendiriliyor. Kuzey Kore, bu balonların kendi egemenliklerine bir saldırı olduğunu iddia ederek, çöp balonlarını "ifade özgürlüğü" kapsamında gönderdiklerini savundu. Güney Kore ise bu eylemleri kınayarak, Kuzey'in provokatif tavrını uluslararası arenada eleştirdi.