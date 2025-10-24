HABEREKSPRES- Casusluk soruşturması kapsamında Tele1 kanalına kayyum atanmasının ardından, kanalın sahibi Merdan Yanardağ mercek altına alındı. 1959 doğumlu Yanardağ, gazeteci, yazar ve televizyon programcısı olarak yıllardır medya sektöründe faaliyet gösteriyor.

TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ kimdir?

Merdan Yanardağ, 1959 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde doğdu. Nüfus cüzdanına göre doğum tarihi 24 Şubat 1961 olarak geçiyor. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Yanardağ, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı ve Maltepe Üniversitesi’nde sosyoloji doktorasını tamamladı.

Üniversite yıllarında aktif siyasal faaliyetlerde bulunan Yanardağ, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası tutuklandı ve gençlik örgütlerinde liderlik görevleri üstlendi.

Gazeteciliğe 1985 yılında Günaydın Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Ardından Sabah, Hürriyet, Güneş, Gündem ve Aydınlık gazetelerinde muhabir, editör, haber müdürü ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Kurucularından olduğu Söz Dergisi ve Yurt Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

Görsel medya kariyerine 1994 yılında HBB televizyonu ile adım atan Yanardağ, sırasıyla Kanal-e (CNBC-e), Kanal 6, ATV gibi televizyonlarda programcı, haber müdürü ve genel müdür olarak görev aldı. 2004–2009 yıllarında Kanaltürk’ün kurucuları arasında yer aldı ve “5. Boyut” programını yürüttü.

2017’den itibaren ise Tele1 Televizyonu’nun kurucusu ve genel yayın yönetmeni olarak görev yapıyor. Tele1’de yayımlanan “18 Dakika” programını Emre Kongar ile birlikte sunuyor.

Siyasi ve toplumsal faaliyetleri de bulunuyor

Yanardağ, BSP ve ÖDP’nin kurucuları arasında yer aldı, her iki partide de Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 2014 yılında Birleşik Haziran Hareketi’nin çağırıcıları arasında bulunarak Türkiye Yürütme Kurulu’na seçildi.

Ele aldığı eserler

Yanardağ’ın eserleri arasında şunlar yer alıyor:

MHP Değişti mi? (2002)

Ergenekon ve Sosyalistler (2008)

Kadro Hareketi (2008, 2018)

Bir ABD Projesi Olarak AKP (2007, 2013)

Türkiye Nasıl Kuşatıldı? (2009)

İçtihad Kapısı / İslam Dünyasının Süren Ortaçağı (2022)

İslamo-Faşizm (2023)

400’ü aşkın makale ve çok sayıda söyleşi çalışması bulunuyor.

Aldığı ödüller

2015 – Dil Derneği Onur Ödülü

2022 – Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi Yaşam Boyu Onur Ödülü

2023 – Bağımsız Medya ve Gazeteciler Birliği Yılın En Başarılı Genel Yönetmeni

2023 – Mimarlar Odası Ankara Şubesi Emre Madran Dayanışma Ödülü

2023 – Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği Basın Özgürlüğü Ödülü