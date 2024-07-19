Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, Filistin kökenli model Bella Hadid’in yer aldığı reklam kampanyasına yönelik İsrail destekçilerinden gelen sert tepkiler üzerine özür diledi.

Hadid reklamdan çıkarıldı

Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları'na ait ikonik ayakkabıyı tanıttığı yeni kampanyasında Bella Hadid’i kullanmıştı. Ancak Filistinli modelin seçilmesi İsrail yanlısı gruplardan büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine marka, Hadid’i kampanyadan çıkarma kararı aldı ve bir özür açıklaması yayımladı.

Adidas'tan açıklama

Adidas’ın açıklamasında, “Trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunun bilincindeyiz. Ancak olanlar tamamen kasıtsızdır ve neden olunan herhangi bir üzüntü veya sıkıntı için özür dileriz” denildi. Ayrıca, sporun dünya çapında birleştirici bir güç olduğuna inandıklarını belirten Adidas, çeşitliliği ve eşitliği savunma çabalarını sürdüreceklerini duyurdu.