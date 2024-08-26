İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde bir aracı durdurmak istediklerinde, araç kaçmaya başladı. Polis, araçtaki 3 kişiden sürücüyü indirmeye çalışırken, şüpheli araç ters yönde kaçtı. Araçtan indirilen iki kişinin Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal olduğu belirlendi. Ekipler, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için 100'den fazla kamera kaydını inceledi ve sürücünün Adem Bora olduğunu tespit etti. Bora, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öksüz’ün kaçışına yardım eden kişi yakalandı

Polis, yakalanan şüpheli Cihat Yıldız’ın FETÖ'nün sözde Türkiye imamı olan firari Adil Öksüz'ün yurtdışına kaçmasına yardım ettiğini belirledi. Yıldız, Öksüz’ün Üsküdar'daki saklandığı ikamette yaklaşık bir hafta boyunca yanında kalmış ve daha sonra Öksüz’ü kaçıran Rüştü kod adlı örgüt üyesiyle birlikte kaçmasına yardım etmiş. Yıldız’ın Amasya il imamı olarak görev yaptığı ve askeri mahrem yapılanma içinde Hava Harp Okulu’nda genel müdür konumunda olduğu tespit edildi. Ayrıca, ByLock programını kullandığı ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlendi. Yıldız, 8 yıldır firari olarak aranıyor ve örgüt içinde Bahadır, Oğuz ve Cahit kod adlarını kullanıyor. Örgütle bağını koparmayan kişilere gaybubet evleri sağladığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan diğer şüpheli Ahmet Hızal ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda örgüt üyesi askeri personelden sorumlu konumdaydı. Hızal’ın Bank Asya'da hesabı olduğu, ByLock kullandığı ve FETÖ üyeliğinden arandığı öğrenildi. Hızal, örgütle bağlantılı kişilere gaybubet evi temin ettiği ve yurtdışına kaçışlarına yardım ettiği belirtiliyor. Ayrıca, ihraç öğretmen olan Hızal’ın örgüt içinde 'Yavuz' kod adını kullandığı tespit edildi.

Kaçan sürücünün FETÖ'den ihraç binbaşı olduğu ortaya çıktı

Operasyonla yakalanan Ahmet Bora'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda binbaşı rütbesinde görev yaparken KHK ile ihraç edildiği belirtildi. Bora'nın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan işlem gördüğü ve firari örgüt üyelerinin barınma ve saklanmalarına yardımcı olduğu tespit edildi. Ayrıca, Bora'nın örgütün güncel yapılanması içinde aktif rol aldığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.