İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Memleketi Lapseki olan Turan, bu ziyaret sırasında Orgeneral Bayraktaroğlu’nun kayınpederi Yüzbaşı Kemal Sağıroğlu’nun Lapseki’de görev yaparken hayatını kaybettiği acı ama gurur dolu hatırayı dinledi.

"Ah yavrularıma hasret gideceğim"

Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyarette kayınpederi Yzb. Kemal Sağıroğlu’nun 1963 yılında Lapseki’de çıkan bir orman yangınına müdahale ederken fenalaşarak vefat ettiğini anlattı. Yangına müdahale ederken Sağıroğlu’nun "Şu genç ağaçlara bakın, bunlar çocuk gibidir, nasıl kıymışlar bunlara" dediğini ve dakikalar sonra kalp krizi geçirerek yere yığıldığını belirtti. Son anlarında "Ah yavrularıma hasret gideceğim" diyerek borçlarını helalleşme isteğiyle dile getiren Yzb. Sağıroğlu’nun, kahramanca ve adanmış bir şekilde hayatını kaybettiği ifade edildi.

"Bu ülke, adanmış evlatlarıyla başardı"

Bülent Turan, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu ülke bugüne kadar neyi başardıysa, böyle adanmış ve vatansever evlatlarıyla başardı. Kahraman Yzb. Kemal Sağıroğlu’nu ve bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.