15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasına yardımcı olan kişilerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öksüz’ün darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasına yardım eden C.Y. ile birlikte iki kişi daha gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonucunda, C.Y. ve diğer iki şüpheli tutuklandı.

Tutuklama kararı verildi

Adil Öksüz'ün kaçmasını organize eden ve onu saklayan şüpheliler, güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Soruşturma kapsamında toplanan deliller, şüphelilerin FETÖ'nün darbe girişimine olan bağlantılarını ortaya koydu. Bu deliller ışığında, tutuklanmaları için yeterli sebep bulunduğuna karar verilerek, üç şüpheli tutuklandı.