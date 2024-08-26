Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının da sürekli değişmesine neden oluyor. Son gelişmelere göre, 26 Ağustos 2024 itibarıyla benzinin litre fiyatında 1,42 TL'lik bir indirim gerçekleşti. Bu indirim, araç sahipleri için sevindirici bir haber olarak pompaya yansımış durumda. Motorin fiyatlarında ise hafta sonu 91 kuruşluk bir indirim yapılmış ancak bugün itibarıyla motorin fiyatlarında başka bir değişiklik görülmedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43,11 TL

43,11 TL Motorin: 42,93 TL

42,93 TL LPG: 22,94 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43,00 TL

43,00 TL Motorin: 42,86 TL

42,86 TL LPG: 22,39 TL

Ankara:

Benzin: 43,52 TL

43,52 TL Motorin: 43,39 TL

43,39 TL LPG: 22,94 TL

İzmir:

Benzin: 43,98 TL

43,98 TL Motorin: 43,91 TL

43,91 TL LPG: 22,64 TL

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaların nedeni

Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra döviz kurlarındaki hareketlerden de etkileniyor. Özellikle son dönemde hem zam hem de indirim haberleri, araç sahiplerinin dikkatini çekiyor. Akaryakıt fiyatlarının günlük olarak değişmesi, vatandaşların güncel fiyatları yakından takip etmesine neden oluyor.