Adım Adım Manisa Projesiyle Kadınlar Manisa'nın Tarihini Keşfetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent merkezine uzak ilçelerde yaşayan kadınların Manisa'yı daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla başlatılan "Adım Adım Manisa" projesi, Gölmarmara'dan gelen 78 kişilik kadın kafilesinin katılımıyla devam ediyor. Kadınlar, Manisa’nın önemli tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederek dolu dolu bir gün geçirdi.

Manisa’nın tarihi mekanları ziyaret edildi

"Adım Adım Manisa" projesiyle Manisa’yı keşfetmeye gelen Gölmarmaralı kadınlar, geziye Tıp Tarihi Müzesi ve Hafsa Sultan Camii ziyaretiyle başladı. Kadınlar, Manisa’nın Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Sultan Camii hakkında bilgilendirildi. Daha sonra, Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olan Muradiye Camii’ni ziyaret eden kafile, tarihi ve mimari dokuyu yakından görme fırsatı buldu. Şehzadelerpark’ta yapılan kısa bir turun ardından öğle yemeği için MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesine geçildi.

Süreyya Tabiat Parkı

Öğle yemeğinden sonra kafile, Süreyya Tabiat Parkı’nda müzik eşliğinde eğlenceli bir mola verdi. Gölmarmaralı kadınlar, yöresel oyun havalarıyla parkta eğlendi. Eğlenceli molanın ardından kafile, Osmanlı Müzesi ve Çanakkale Müzesi’ni ziyaret ederek müzelerdeki eserleri inceleme fırsatı buldu. Gezi, Atatürk Sergi Salonu ziyaretiyle sona erdi.

Başkan Ergün’e teşekkür

Geziye katılan kadınlar, yapılan röportajlarda memnuniyetlerini dile getirdiler. Birsen Yeşilköy, "Her yeri dört dörtlük gezdik. Ferdi Başkanımızdan Allah razı olsun" derken, Ayşe Barutlu da, "Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Ferdi Başkanımıza ve Cem Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.