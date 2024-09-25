Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’deki elektrikli araç altyapısı hızla büyümeye devam ediyor. Ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de toplam elektrikli araç şarj noktası sayısı 22.485’e yükseldi. Ülkede kayıtlı 138.429 elektrikli araç bulunuyor.

EPDK verilerine göre, şarj noktalarının 14.226’sı AC (alternatif akım) şarj noktası iken, 8.259’u ise DC (doğru akım) şarj noktası olarak hizmet veriyor. Şarj altyapısında liderliği elinde bulunduran ZES, 4.086 şarj soketi ile ilk sırada yer alırken, Eşarj 1.818 soketle ikinci, Voltrun ise 1.225 soketle üçüncü sırada bulunuyor.

Elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte şarj altyapısının gelişimi, Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım hedefleri açısından kritik bir öneme sahip. Ayrıntılı bilgi için EPDK resmi sitesindeki verileri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.