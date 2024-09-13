İzmir 1. Amatör Lig 9. Grup ekiplerinden Narlıdere Belediyespor, Süper Lig'in tecrübeli isimleri Adis Jahovic ve Berkan Emir'i transfer etti. Göztepe'nin eski sportif menajeri İlhan Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Narlıdere Belediyespor, bu iki önemli transferle kadrosunu güçlendirdi.

Süper Lig veteranları

37 yaşındaki Makedon golcü Adis Jahovic, Türkiye kariyerinde Göztepe, Konyaspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Bodrum FK formalarını giymiş ve 215 maçta 81 gol kaydetmişti. 36 yaşındaki Berkan Emir ise profesyonel liglerde ve kupada toplam 424 müsabakada forma giydi. Son olarak Eyüpspor'da oynayan Berkan, tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Narlıdere Belediyespor, yeni transferleriyle 15 Eylül Pazar günü Narlıdere Ali Artuner Sahası'nda Çeşme Ilıcaspor'u ağırlayacak.