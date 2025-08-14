Adıyaman-Kahta karayolunda Hasancık Köyü yakınlarında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.