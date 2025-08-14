CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinden istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yönelik sert açıklamalarda bulundu. Özel, Çerçioğlu’nun Aydın halkının yıllar boyunca CHP amblemi altında verdiği oyları alıp AK Parti’ye taşıdığını öne sürerek, “Tayyip Erdoğan’ın Aydın’ı hırsızlamasına müsaade etti” dedi.

Çerçioğlu’nun kararı eleştirildi

Özel, konuşmasında Çerçioğlu’nun geçmiş seçimlerdeki performansını hatırlatarak, “Aydın halkı 2007’de milletvekili, 2009’da il belediye başkanı, 2014, 2019 ve 2024’te Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP amblemi altında helal oylarını verdi. Ama arkadaşların gösterdiği cesareti göstermeyip, bu oyları alıp AK Parti’ye götürerek Tayyip Erdoğan’ın Aydın’ı hırsızlamasına izin verdi” dedi.

“AK Parti seçenek sundu, Çerçioğlu kabul etti”

Özel, AK Parti’nin Çerçioğlu’ya yönelik yaptırım ve tekliflerine de değindi. Özel’in ifadelerine göre, AK Parti yetkilileri Çerçioğlu’ya, “Ya hapse atıl, ya da gel AK Parti’ye katıl. Katılırsan hapse atılmazsın, katılmazsan hapse atılacaksın” mesajı verdi. Özel, Çerçioğlu’nun bu durumu kabul ederek AK Parti’ye katıldığını ileri sürdü.

Aydın’daki durum: “Ayakkabıların topuklarını kırıyorlar”

CHP Genel Başkanı, konuşmasında Aydın’daki siyasi duruma da atıfta bulundu. “Tarihi geçti. Aydın’da ayakkabıların topuklarını kırıyorlar şimdi ona topuklu efe diyenler” sözleriyle, yaşanan istifanın kentteki siyasi dengelere etkisini vurguladı.

İlçe başkanlarına sert eleştiriler

Özel ayrıca, Efeler Merkez İlçe Başkanı’nın açıklamalarına da tepki gösterdi. “Efeler İlçe Başkanımız akıl almaz şeyler söyledi. Kendini attırmaya çalışıyor. Özlem Çerçioğlu ise ‘attır kendini, ben de seni bahane edip istifa edeyim’ dedi. Hiçbir bahane vermedik. Kamu düzenine uygun çalışmamak gibi gerekçelerle partisinden ayrılması kabul edilemez. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

CHP’de tansiyon yükseliyor

Özel’in sert çıkışı, Çerçioğlu’nun istifasının ardından CHP’deki tansiyonu gözler önüne serdi. Parti içinde, Genel Başkan’ın açıklamalarının siyasi tartışmaları daha da kızıştıracağı yorumları yapılıyor. Özellikle Aydın’daki seçmen ve yerel parti teşkilatları arasında istifanın yarattığı etki merak konusu.