Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binada bu sabah saatlerinde çıkan baca yangını, bölgedeki sakinler arasında korku ve paniğe neden oldu. Olayda bir kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının kaynağı: Baca

Yangının çıktığı yerin, binanın en alt katında bulunan iş yerine ait baca olduğu belirlendi. Bacadan yayılan alevler, binanın çeşitli katlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi.

Sağlık durumu iyi

Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddeden kişi, kendi imkanlarıyla evine döndü. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye müdürü: Erken müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı

Olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, yangının bacadan kaynaklandığını ve ekiplerin olay yerine gelerek yaptıkları erken müdahale sonucunda alevlerin kısa sürede söndürüldüğünü belirtti. Doğan, yangının büyümeden kontrol altına alındığını ve dumandan etkilenen kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, yangının nedenini ve olası güvenlik ihlallerini belirlemek için detaylı bir inceleme yapıyor.