Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya platformlarında partilerinin genel birimini hedef alan dezenformasyon kampanyalarına karşı harekete geçirdiklerini açıkladı. Özdemir, bu durumun İçişleri Bakanlığı'na bildirildiğini ve Emniyet Teşkilatı'nın ayrıntılı incelemelerine devam edileceğini belirtti.

Sosyal medya üzerinden hedef alınan genel başkan

İsmail Özdemir'in açıklamasına göre, MHP Genel Başkanı'nın hedefi alan dezenformasyon içeriğili sosyal medya paylaşımları partileri tarafından tespit edildi. Bu içeriklerin yalan ve yanıltıcı bilgi verdiğini belirten Özdemir, sosyal medya hesaplarıyla ilgili detaylı bilgilerin İçişleri Bakanlığı'na iletildiğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatı'nın müdahalesi

Özdemir, İçişleri Bakanlığı'nın bu gelişmelerle ilgili gerekli adımların atılacağını ve Emniyet Teşkilatı'nın sürekli tahkikata başlayacağını duyurdu. Dezenformasyon kampanyalarının toplumda yanıltıcı etkiler yaratabileceği vurgulanarak, bu tür eylemlerle mücadelede görünürde saklandığı belirtildi.

Kamuoyuna saygı duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı, kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeye devam edeceklerini ve partilerinin her türlü yanlış bilgilendirmeye karşı net bir duruşu sergileyeceğini ifade etti. Partinin, sosyal medya üzerindeki dezenformasyon ile ilgili mücadele sürecinin şeffaf bir şekilde sürdürülmeye kararlı olduğu vurgulandı.