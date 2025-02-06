Adıyaman’da depremde hayatını kaybedenleri anmak için yürüyen gençlere bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

Gençler anma törenine gidiyordu

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi eski SGK binası arkasında yürüyen Cihan M. ve Ege K., kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Gençler, Saat Kulesi Kavşağı’nda düzenlenen deprem anma törenine katılmak üzere yolda ilerlerken saldırıya uğradılar.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Saldırıda vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Cihan M. ve Ege K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cihan M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırganlar kaçtı, soruşturma başlatıldı

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma başlatıldı ve saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.