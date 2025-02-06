6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşları anan Erdoğan, yeniden inşa sürecine dair kararlılık mesajı verdi.

“Deprem şehitlerimizi rahmetle anıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında 6 Şubat depremlerinin milletin hafızasında silinmez izler bıraktığını vurgulayarak, "Yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize sabır temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağız”

Depremin ardından devlet ve milletin birlik içinde hareket ettiğini belirten Erdoğan, "İlk günden beri ‘bir oluruz’ dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun çekmedik. Şehirlerimiz tam olarak ayağa kalkana kadar inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz" dedi.

“Kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz”

Depremzedeler için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz. Kaybettiklerimizi dualarla anmaya devam edeceğiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun" dedi.

Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2025