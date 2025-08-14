Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Olay, Yukarı Çöplü Köyü’ndeki bir inşaat alanında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, şantiye sahasına tırla getirilen kepçeler indirilirken, iş makinelerinden biri dengesini kaybederek devrildi. Bu sırada alanda çalışan Durmuş Ören, devrilen kepçenin altında kaldı. Ağır yaralanan Ören’e, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.