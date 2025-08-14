Finlandiya’nın Tampere kentinde düzenlenen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Kayserili milli atlet Kıyasettin Kara, memleketine döndü. Havalimanında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda sporsever tarafından çiçekler ve alkışlarla karşılanan genç sporcu, başarısıyla hem Kayseri’nin hem de Türkiye’nin gururu oldu.

Kıyasettin Kara’nın elde ettiği şampiyonluğun genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan İl Müdürü Kabakcı, “Atletizm adına gurur verici bir gün yaşıyoruz. Kıyasettin, hedeflerine sıkı çalışarak ulaştı. Bu disiplin ve azim, başarıyı da beraberinde getiriyor. Sporcumuzu, antrenörlerini ve ailesini yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın zirvesine çıkan Kıyasettin Kara ise desteklerinden dolayı tüm Kayserililere teşekkür ederek, yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.