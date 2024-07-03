Adıyaman'ın beton karma makinesine sıkışan Kadir Kurtulan (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay Adıyaman'ın Besni ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki beton firmasında meydana geldi. Kadir Kurtulan, çalışırken beton karma makinesine sıkıştı.

Durumu fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kurtulan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadir Kurtulan’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

En çok ölüm inşaat işkolunda

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin (İSİG) raporuna göre 2024 yılının ilk beş ayında (Ocak’ta 161, Şubat’ta 149, Mart’ta 124, Nisan’da 165 ve Mayıs’ta 139 olmak üzere) en az 738 işçi öldü.

İSİG'in tespitlerine göre iş cinayetlerinde İnşaat, Yol işkolu 39 işçiyle başı çekerken Tarım, Orman işkolunda 25, Taşımacılık işkolunda 22 işçi; Metal işkolunda 8 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 7 işçi; Madencilik işkolunda 6 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 6 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 5 işçi; Enerji işkolunda 4 işçi; Petro-Kimya Lastik işkolunda 2 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 2 işçi; Ağaç, Kağıt işkolunda 2 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 2 işçi; ; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 1 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 1 işçi; işkolunu belirlenemeyen 5 işçi hayatını kaybetti!