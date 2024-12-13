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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ali Razı Aslancan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Alınan bilgilere göre sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ali Razı Aslancan’ın kullandığı 02 AAE 009 plakalı motosiklet, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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